Кремль поки не хоче прийняти і визнати свого фіаско, але цей час вже близько.

Міністр оборони звернувся до українців на своїй сторінці в Facebook, повідомивши нові подробиці боротьби з російським вторгненням станом на 6 березня, передає Politeka.net.

10 днів 4 години 20 хвилин – 244. Україна бореться за увесь світ

Ми продовжуємо давати відсіч ворогу. Російськи окупанти не змогли знищити нас, вони не змогли зламати нас. І не зможуть! Збройні сили України, тероборона, кожен доброволець, кожен громадянин України продовжує захищати нашу країну, наші життя.

Ми перевели економіку країни на військові рейки.

Заводи та фабрики продовжують роботу, виконують військове замовлення, ремонтують техніку, перетворюють військові трофеї на зброю. Щоб боротись країна повинна працювати, кожен на своєму місці. Якщо ви вимушені були евакуюватись – знайдіть роботу на новому місці – ваша допомога потрібна всюди.

Ситуація на позиціях контрольована. Так, в нас теж є втрати. Але кожне ім‘я, кожен наш Герой не буде забутим. Так як і не буде забутий кожен вбивця. Ми розуміємо цінність життя і цінність свободи. Життя кожного українця - безцінне!

На визначених напрямках наші воїни переходять у контратаки, ворог втрачає десятки одиниць техніки, просто кидає її та втікає. Тим самим поповнюючи наш «парк» техніки. Ворог згине від своєї ж зброї.

Кремль поки не хоче прийняти і визнати свого фіаско. Але цей час вже близько.

Невдоволення і деморалізація серед окупаційних військ посилюється. До них приходить прозріння, як і до деяких російських олігархів.

Все більше випадків небажання воювати.

Ворог продовжує нести суттєві втрати. Знищено понад 90 літаків та гелікоптерів. Їх збивають ППО, морська піхота, наші кіборги по всій країні. Кількох ворожих пілотів взяли в полон – це важливі свідки на майбутньому військовому трибуналі. Поки хтось боїться закривати небо на Україною – наша армія робить свою справу та знищує ворога.

Найбільш боєздатні частини ворога отримали по зубах: у Києві та Харкові ворог був зупинений. В Миколаєві відкинутий. Одеса – наш стратегічний резерв. Поповнення сил противника буде все більше ускладнюватись, якість поповнення буде ще гіршою.

Кремль остаточно відкинув спроби приховувати свої наміри – вони прийшли нищіти нашу країну, нищіти наш народ. В них нічого не вийде.

Вони ведуть війну з жінками та дітьми. Вони не перемогли воїнів, які захищають Харків – вони почали воювати з Харківським університетом. Росіяни - звичайні терористи. А терористи будуть знищені.

Ворог чинить опір, але ми робимо все можливе, щоб забезпечити гуманітарні коридори, вивести наших людей з під обстрілів, забезпечити підвіз гуманітарної допомоги. Ми нікого не кинемо і дуже скоро повернемось.

Сьогодні Україна продовжує стояти на захисті свободи всього світу: українські діти і жінки рятують ваших дітей і жінок ціною власного життя, поки ви вагаєтеся закривати небо. Наші чоловіки рятують ваших ціною свого життя. Поки ви боїтеся закривати небо. Ми давно перестали боятися штучно створеного образу «вєлікой росії». І весь світ має перестати!

Ми боремося з усіх сил. Перемога близько! Перемога, як і правда, за нами!

Слава Україні!

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