Кремль пока не хочет принять и признать своего фиаско, но это время уже близко.

Министр обороны обратился к украинцам на своей странице в Facebook, сообщив новые подробности борьбы с российским вторжением по состоянию на 6 марта, передает Politeka.net.

10 дней 4 часа 20 минут – 244. Украина борется за весь мир

Мы продолжаем давать отпор врагу. Российские оккупанты не смогли уничтожить нас, они не смогли сломить нас. И не смогут! Вооруженные силы Украины, тероборона, каждый доброволец, каждый гражданин Украины продолжает защищать нашу страну, наши жизни.

Мы перевели экономику страны на военные рельсы.

Заводы и фабрики продолжают работу, выполняют военный заказ, ремонтируют технику, превращают военные трофеи на оружие. Чтобы бороться страна должна работать, каждый на своем месте. Если вы вынуждены были эвакуироваться – найдите работу на новом месте – ваша помощь нужна везде.

Ситуация на позициях контролируемая. Да, у нас тоже есть потери. Но каждое имя, каждый наш Герой не будет забытым. Так как и не будет забыт каждый убийца. Мы понимаем ценность жизни и ценность свободы. Жизнь каждого украинца-бесценна!

На определенных направлениях наши воины переходят в контратаки, враг теряет десятки единиц техники, просто бросает ее и убегает. Тем самым пополняя наш «парк» техники. Враг сгинет от своего же оружия.

Кремль пока не хочет принять и признать своего фиаско. Но это время уже близко.

Недовольство и деморализация среди оккупационных войск усиливается. К ним приходит прозрение, как и к некоторым российским олигархам.

Все больше случаев нежелания воевать.

Враг продолжает нести существенные потери. Уничтожено более 90 самолетов и вертолетов. Их сбивают ПВО, морская пехота, наши киборги по всей стране. Нескольких вражеских пилотов взяли в плен – это важные свидетели на будущем военном трибунале. Пока кто-то боится закрывать небо на Украине-наша армия делает свое дело и уничтожает врага.

Наиболее боеспособные части врага получили по зубам: в Киеве и Харькове враг был остановлен. В Николаеве отвергнут. Одесса-наш стратегический резерв. Пополнение сил противника будет все больше усложняться, качество пополнения будет еще хуже.

Кремль окончательно отверг попытки скрывать свои намерения – они пришли бить нашу страну, бить наш народ. У них ничего не получится.

Они ведут войну с женщинами и детьми. Они не победили воинов, которые защищают Харьков – они начали воевать с Харьковским университетом. Русские-обычные террористы. А террористы будут уничтожены.

Враг оказывает сопротивление, но мы делаем все возможное, чтобы обеспечить гуманитарные коридоры, вывести наших людей из под обстрелов, обеспечить подвоз гуманитарной помощи. Мы никого не бросим и очень скоро вернемся.

Сегодня Украина продолжает стоять на защите свободы всего мира: украинские дети и женщины спасают ваших детей и женщин ценой собственной жизни, пока вы сомневаетесь закрывать небо. Наши мужчины спасают ваших ценой своей жизни. Пока вы боитесь закрывать небо. Мы давно перестали бояться искусственно созданного образа «великой россии». И весь мир должен перестать!

Мы боремся изо всех сил. Победа близко! Победа, как и правда, за нами!

Слава Украине!

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