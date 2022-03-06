Під Миколаєвом українські силовики розгромили батальонно-тактичну групу окупантів, більшість особового складу якої складали колишні українські військові, які у 2014 році зрадили нашу державу і перейшли на бік РФ у Криму. Про це повідомила пресслужба СБУ.

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В СБУ зазначили, що раніше вже визначила кожного зрадника поіменно, але питання їх покарання відкладалося у зв'язку з переховуванням останніх на тимчасово окупованій території.

У знищеної ворожої групи також захоплено таблицю позивних російських військовослужбовців, їх номери телефонів, а також документи внутрішнього користування.

Зазначимо, за даними Генштабу ЗСУ станом на 12:00 6 березня, загальні бойові втрати противника з початку операції: особового складу – понад 11000 осіб, танків – до 285; ББМ – до 985, артилерійських систем – 109, РСЗВ – 50, ППО – 21; літаків – 44, вертольотів – 48, БпЛА – 4, кораблів/катерів – 2, АТТ – 447.

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