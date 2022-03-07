Військо загарбника при вторгненні на 24 лютого налічувало 145 тисяч осіб наземної армії.

За неповні 11 днів спротиву Збройним силам України вдалося знешкодити до 46 тисяч загарбників (йдеться про вбитих, поранених та полонених росіян). Про це 6 березня повідомив голова правління Центру оборонних стратегій Андрій Загороднюк, передає НВ.

За його словами, військо загарбника при вторгненні на 24 лютого налічувало 145 тис. людей наземної армії: 110 тисяч солдатів сухопутних військ та 35 тисяч поліцейських сил (ОМОН, СОБР, Росгвардія).

Зазначається, що тепер угрупування збройних сил РФ в Україні нараховує до 100 тисяч осіб (75 тисяч солдатів та до 25 тис поліцейських спецпризначенців).

«Через відсутність достатньої інформації існують складнощі з оцінкою втрат противника, котрі станом на 6 березня оцінюються в 11 тисяч вбитими та 30−35 тисяч пораненими», — сказав колишній міністр оборони.

Загороднюк додав, що за даними супутникової розвідки США станом на 5 березня противник увів в операцію на території України вже 90% наявних сил, тобто до 110 тисяч осіб наземних та 36 тисяч поліцейських сил.

Крім того, екс-міністр зазначив, що за наявними даними, поза межами України, російські резерви живої сили складають до 15−16 тисяч осіб. Це 10 тис солдатів та близько 5 тисяч поліцейських сил.

«Так, це величезна воєнна машина. Але українська нація здатна не лише зупинити її, але й здати на металобрухт», — підкреслив Загороднюк.

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