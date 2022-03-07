За неповні 11 днів спротиву Збройним силам України вдалося знешкодити до 46 тисяч загарбників (йдеться про вбитих, поранених та полонених росіян). Про це 6 березня повідомив голова правління Центру оборонних стратегій Андрій Загороднюк, передає НВ.
За його словами, військо загарбника при вторгненні на 24 лютого налічувало 145 тис. людей наземної армії: 110 тисяч солдатів сухопутних військ та 35 тисяч поліцейських сил (ОМОН, СОБР, Росгвардія).
Зазначається, що тепер угрупування збройних сил РФ в Україні нараховує до 100 тисяч осіб (75 тисяч солдатів та до 25 тис поліцейських спецпризначенців).
«Через відсутність достатньої інформації існують складнощі з оцінкою втрат противника, котрі станом на 6 березня оцінюються в 11 тисяч вбитими та 30−35 тисяч пораненими», — сказав колишній міністр оборони.
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Загороднюк додав, що за даними супутникової розвідки США станом на 5 березня противник увів в операцію на території України вже 90% наявних сил, тобто до 110 тисяч осіб наземних та 36 тисяч поліцейських сил.
Крім того, екс-міністр зазначив, що за наявними даними, поза межами України, російські резерви живої сили складають до 15−16 тисяч осіб. Це 10 тис солдатів та близько 5 тисяч поліцейських сил.
«Так, це величезна воєнна машина. Але українська нація здатна не лише зупинити її, але й здати на металобрухт», — підкреслив Загороднюк.
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