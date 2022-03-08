Профессиональный спортсмен в эфире итальянского телеканала рассказал о том, что чувствует, общаясь со своими родственниками, которые сейчас находятся в Украине под бомбежками российских оккупантов.

«Это ужас, от которого я хочу проснуться. Города бомбят, убивают детей и стариков, которые не могут уехать. Это похоже на страшный сон, кажется, что завтра я проснусь и вернусь к нормальной…жизни, но я понимаю, что этого не произойдет... Такова реальность», - произнес Шевченко.

Рассказывая о том, что сейчас переживает Украина, футболист не смог сдержать своих эмоций и заплакал.

Он также решил напомнить миру о том, что украинцы сами приняли решение быть частью Европы.

«Это было наше народное решение. Зеленский – великий президент, ведущий нас к нашей свободе и независимости», - заявил Шевченко.

С самого начала войны знаменитый футболист использует свое положение для того, чтобы привлекать внимание жителей всего мира к проблемам Украины. Ранее он уже неоднократно выступал с патриотическими заявлениями на фоне развязанной Россией войны.

Напомним, Андрей Шевченко выступил с призывом из-за ситуации в Украине.

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