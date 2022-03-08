Російські окупанти почали атаку в напрямку гуманітарного коридору, по якому жителі Маріуполя повинні були залишати місто.

Про це терміново повідомили на сторінці Міністерства оборони України в Фейсбук. Ситуація в Маріуполі в останні дні була особливо важкою: місто оточене окупаційними військами, а в результаті бойових дій його жителі залишилися без світла, газу, води і мобільного зв'язку.

Українська сторона вже кілька разів намагалася організувати евакуацію жителів міста через "зелені коридори", проте ці спроби зривалися противником.

Чергова спроба вивезти маріупольців автобусами в напрямку Запоріжжя, а також доставити в місто гуманітарний вантаж, відбулася 8 березня. Однак, російські військові знову не стали дотримуватися режиму тиші, про який домовилися напередодні.

"Для евакуації мирних жителів Маріуполя за єдиним маршрутом, захисниками міста був прийнятий ряд заходів: розчищені дороги від мін, зняті інженерні загородження і т. д. Тим не менш, к*фіри не випустили дітей, жінок, літніх людей з міста. Ворог почав атаку саме в напрямку гуманітарного коридору. Такі дії російських нелюдів є нічим іншим, як геноцидом народу України", - йдеться в повідомленні Міноборони.

Ситуацію навколо міста у своїй новій заяві прокоментував і президент України Володимир Зеленський.

"Маріуполь ... його оточили, заблокували, спеціально виснажують, спеціально катують. Окупанти свідомо відключають зв'язок, свідомо блокують підвезення їжі, постачання води, відключають електрику... у Маріуполі вперше за десятки років, мабуть, вперше з часів вторгнення нацистів, від зневоднення померла дитина", - розповів президент.

Поки невідомо, чи вдасться сьогодні почати евакуацію людей з міста.

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