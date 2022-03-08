Знай, хлопчик, що у наших українських дівчат яйця міцніші, ніж у ваших солдатів!

У Збройних силах України пліч-о-пліч з чоловіками воюють і жінки. Захисниці готові знищувати прийшовшого на нашу землю ворога.

Вони записали відео, в якому звернулися до росіян. Ролик був оприлюднений в мережі.

"Ну що, російський солдате. Ти думав, що українські дівчата зустрічатимуть тебе з квітами? А ми готові рови копати, дрова рубати і готові стріляти в вас. Чуєш, сволота! Здавайся, поки не стало занадто пізно. Знай, хлопчику, що у наших дівчат яйця міцніше, ніж у ваших солдатиків. З 8 березня дівчата і Слава Україні!", - звернулася українська захисниця.

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