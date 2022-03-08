У Збройних силах України пліч-о-пліч з чоловіками воюють і жінки. Захисниці готові знищувати прийшовшого на нашу землю ворога.
Вони записали відео, в якому звернулися до росіян. Ролик був оприлюднений в мережі.
"Ну що, російський солдате. Ти думав, що українські дівчата зустрічатимуть тебе з квітами? А ми готові рови копати, дрова рубати і готові стріляти в вас. Чуєш, сволота! Здавайся, поки не стало занадто пізно. Знай, хлопчику, що у наших дівчат яйця міцніше, ніж у ваших солдатиків. З 8 березня дівчата і Слава Україні!", - звернулася українська захисниця.
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Як повідомляла Politeka, військові зворушливо привітали жінок з 8 березня, відео.
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