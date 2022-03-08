Інтернаціональний легіон Сил територіальної оборони України поповнюється іноземцями. Вони готові допомогти українським захисникам знищити російських окупантів. Днями до легіону приєднався депутат Сейму Латвії Юріс Юраш.
Про це 8 березня повідомив український нардеп Гео Лерос. В Facebook він поділився селфі з латвійським колегою.
"Юріс Юраш - чинний голова правового комітету Сейму і керівник правлячої фракції Консервативної партії Латвії приїхав в Україну, щоб вступити в Легіон і захищати Україну від окупанта", — написав український нардеп під фото.
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Голова добровольчих формувань тероборони Залізничного району Львова Ігор Васюник охарактеризував Юріс Юраша тільки з хорошого боку: "Він розуміє, що в цій війні Україна захищає не тільки себе, а весь світ. 13 років був головою Національного антикорупційного бюро Латвії, реально садив топ-корупціонерів, у тому числі посадив на 20 років за корупцію главу Латвійської залізниці. Людина найвищих моральних принципів".
Нагадаємо, в Азові створено перший підрозділ з іноземних добровольців.
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