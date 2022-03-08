13 років Юріс Юраш був головою Національного антикорупційного бюро Латвії, садив топ-корупціонерів, у тому числі посадив на 20 років за корупцію главу Латвійської залізниці.

Інтернаціональний легіон Сил територіальної оборони України поповнюється іноземцями. Вони готові допомогти українським захисникам знищити російських окупантів. Днями до легіону приєднався депутат Сейму Латвії Юріс Юраш.

Про це 8 березня повідомив український нардеп Гео Лерос. В Facebook він поділився селфі з латвійським колегою.

"Юріс Юраш - чинний голова правового комітету Сейму і керівник правлячої фракції Консервативної партії Латвії приїхав в Україну, щоб вступити в Легіон і захищати Україну від окупанта", — написав український нардеп під фото.

Голова добровольчих формувань тероборони Залізничного району Львова Ігор Васюник охарактеризував Юріс Юраша тільки з хорошого боку: "Він розуміє, що в цій війні Україна захищає не тільки себе, а весь світ. 13 років був головою Національного антикорупційного бюро Латвії, реально садив топ-корупціонерів, у тому числі посадив на 20 років за корупцію главу Латвійської залізниці. Людина найвищих моральних принципів".

Нагадаємо, в Азові створено перший підрозділ з іноземних добровольців.

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