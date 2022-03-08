Интернациональный легион Сил территориальной обороны Украины пополняется иностранцами. Они готовы помочь украинским защитникам уничтожить российских оккупантов. На днях к легиону присоединился депутат Сейма Латвии Юрис Юраш.
Об этом 8 марта сообщил украинский нардеп Гео Лерос. В Facebook он поделился селфи с латвийским коллегой.
"Юрис Юраш – действующий Глава правового комитета Сейма и руководитель правящей фракции Консервативной партии Латвии приехал в Украину, чтобы вступить в легион и защищать Украину от оккупанта", — написал украинский нардеп под фото.
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Глава добровольческих формирований теробороны Железнодорожного района Львова Игорь Васюник охарактеризовал Юрис Юраша только с хорошей стороны: "Он понимает, что в этой войне Украина защищает не только себя, а весь мир. 13 лет был главой национального антикоррупционного бюро Латвии, реально сажал топ-коррупционеров, в том числе посадил на 20 лет за коррупцию главу латвийской железной дороги. Человек высочайших моральных принципов".
Напомним, в Азове создано первое подразделение из иностранных добровольцев.
Как сообщала Politeka, польские добровольцы похвастались уничтоженной техникой РФ, видео.
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