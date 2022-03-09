Черги на кордоні стають меншими, проте багатьох українців цікавить, що їх чекає в іншій країні і на яку допомогу вони можуть розраховувати.

З моменту повномасштабного нападу Росії на українські території близько двох мільйонів українців покинули свої будинки і поїхали за кордон. Щоб допомогти українцям, багато європейських держав спростили правила в'їзду, пише Obozrevatel.

Польща дозволяє в'їзд всім українцям з біометричним або внутрішнім українським паспортом. Крім того, біженцям з України забезпечили безкоштовний проїзд залізничним транспортом.

Словаччина дозволила в'їзд громадянам України, у яких немає необхідних проїзних документів. Всім біженцям дозволяється залишатися протягом 90 днів. Країна надає українцям тимчасовий притулок, який включає проживання, харчування, медичну допомогу та доступ до ринку праці.

Угорщина дозволяє в'їзд всім громадянам України з будь-яким документом, який визначає особу. Українці можуть перетнути кордон без біометричного закордонного паспорта.

Ірландія скасувала візовий режим для українців. Під час перетину кордону українці повинні показати будь-який документ, що засвідчує особу. Українці мають право перебувати в Ірландії 90 днів, а після потрібно врегулювати свій статус в країні.

Румунія вимагає від українців пред'явити біометричний або внутрішній паспорт. Якщо громадянин України втратив паспорти, він може показати будь-який документ, що підтверджує особу.

Молдова відкрила кордони країни для громадян України, яким необхідний транзит або притулок. Українців пускають до Молдови, навіть якщо у них немає паспорта. Біженці можуть поїхати в Молдову з будь-яким внутрішнім посвідченням особи.

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