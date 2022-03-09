Очереди на границе становятся меньше, однако многих украинцев интересует, что их ждет в другой стране и на какую помощь они могут рассчитывать.

С момента полномасштабного нападения России на украинские территории около двух миллионов украинцев покинули свои дома и поехали за границу. Чтобы помочь украинцам, многие европейские государства упростили правила въезда, пишет Obozrevatel.

Польша разрешает въезд всем украинцам с биометрическим или внутренним украинским паспортом. Кроме того, беженцам из Украины обеспечили бесплатный проезд железнодорожным транспортом.

Словакия разрешила въезд гражданам Украины, у которых нет необходимых проездных документов. Всем беженцам разрешается оставаться в течение 90 дней. Страна предоставляет украинцам временное убежище, которое включает проживание, питание, медицинская помощь и доступ к рынку труда.

Венгрия разрешает въезд всем гражданам Украины с любым документом, который определяет личность. Украинцы могут пересечь границу без биометрического загранпаспорта.

Ирландия отменила визовый режим для украинцев. Во время пересечения границы украинцы должны показать любой документ, удостоверяющий личность. Украинцы имеют право находиться в Ирландии 90 дней, а после нужно урегулировать свой статус в стране.

Румыния требует от украинцев предъявить биометрический или внутренний паспорт. Если гражданин Украины потерял паспорта, он может показать любой документ, подтверждающий личность.

Молдова открыла границы страны для граждан Украины, которым необходим транзит или убежище. Украинцев пускают в Молдову, даже если у них нет паспорта. Беженцы могут поехать в Молдову с любым внутренним удостоверением личности.

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