Згідно з планом, ЄС може скоротити залежність від російського газу на 30% всього за рік.

Євросоюз представив план повної відмови від газу, нафти і вугілля з Росії до 2030 року через вторгнення РФ в Україну. На жаль, Європа поки в залежності від поставок з Росії, адже неможливо переналаштуватися на нові джерела за один день.

Про це йдеться в плані REPowerEU щодо кардинального зменшення енергозалежності, який оприлюднила Єврокомісія.

Але вже цього року Європейська комісія планує замінити понад 70% імпорту російського газу. Міжнародне енергетичне агентство (МЕА), в яке входять уряди 31 країни, теж розробило план по досягненню Європою енергонезалежності. Згідно з ним, ЄС може скоротити залежність від російського газу на 30% всього за рік.

Для цього потрібно підвищити стійкість енергетичної системи ЄС на основі двох напрямків – диверсифікації поставок газу через збільшення обсягів імпорту зрідженого природного газу і трубопроводів від неросійських постачальників, а також збільшення обсягів виробництва та імпорту біометану і відновлюваного водню.

Росія вже стає енергетичним вигнанцем, а її економіці загрожує дефолт.

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