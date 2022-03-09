Євросоюз представив план повної відмови від газу, нафти і вугілля з Росії до 2030 року через вторгнення РФ в Україну. На жаль, Європа поки в залежності від поставок з Росії, адже неможливо переналаштуватися на нові джерела за один день.
Про це йдеться в плані REPowerEU щодо кардинального зменшення енергозалежності, який оприлюднила Єврокомісія.
Але вже цього року Європейська комісія планує замінити понад 70% імпорту російського газу. Міжнародне енергетичне агентство (МЕА), в яке входять уряди 31 країни, теж розробило план по досягненню Європою енергонезалежності. Згідно з ним, ЄС може скоротити залежність від російського газу на 30% всього за рік.
Для цього потрібно підвищити стійкість енергетичної системи ЄС на основі двох напрямків – диверсифікації поставок газу через збільшення обсягів імпорту зрідженого природного газу і трубопроводів від неросійських постачальників, а також збільшення обсягів виробництва та імпорту біометану і відновлюваного водню.
Росія вже стає енергетичним вигнанцем, а її економіці загрожує дефолт.
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Нагадаємо, в Україні забиратимуть власність РФ та її громадян.
Як повідомляла Politeka, свій заробіток втратять росіяни на YouTube.
Також Politeka писала, що у РФ почали блокувати соцмережі.