Таким чином вся Росія розплачується за рішення свого президента Володимира Путіна напасти на Україну і за свою байдужість до цих подій.

Компанія Google прийняла рішення не показувати рекламні повідомлення на території РФ. Йдеться про рекламні вставки в YouTube, рекламу в пошуковій системі, на сайтах партнерах і т. д. Про рішення Google повідомило видання Reuters.

В результаті свій заробіток втратять всі російськомовні блогери, а також ті ЗМІ, які використовують Googleads.

"У світлі останніх екстраординарних подій ми припиняємо рекламу Google в Росії. Ситуація швидко змінюється, і ми будемо продовжувати ділитися останньою інформацією при необхідності", – цитує агентство заяву компанії.

Таким чином вся Росія розплачується за рішення свого президента Володимира Путіна напасти на Україну та за свою байдужість. За наказом Путіна російська армія обстрілює мирні міста, знищує об'єкти інфраструктури, вбиває мирних громадян на території України. А росіяни тим часом його підтримують і кажуть, що їх диктатор робить все вірно.

Нагадаємо, у Москві посадили за грати дітей, які протестують проти війни з Україною.

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