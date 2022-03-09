Согласно плану, ЕС может сократить зависимость от российского газа на 30% всего за год.

Евросоюз представил план полного отказа от газа, нефти и угля из России до 2030 года из-за вторжения РФ в Украину. К сожалению, Европа пока в зависимости от поставок из России, ведь невозможно перенастроиться на новые источники за один день.

Об этом говорится в плане REPowerEU по кардинальному уменьшению энергозависимости, который обнародовала Еврокомиссия.

Но уже в этом году Европейская комиссия планирует заменить более 70% импорта российского газа. Международное энергетическое агентство (МЭА), в которое входят правительства 31 страны, тоже разработало план по достижению Европой энергонезависимости. Согласно ему, ЕС может сократить зависимость от российского газа на 30% всего за год.

Для этого нужно повысить устойчивость энергетической системы ЕС на основе двух направлений – диверсификации поставок газа из-за увеличения объемов импорта сжиженного природного газа и трубопроводов от нероссийских поставщиков, а также увеличения объемов производства и импорта биометана и возобновляемого водорода.

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