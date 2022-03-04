В Україні приступлять до експропріації всієї власності, що належить країні-агресору
Про те, як будуть примусово відбирати в нашій країні не тільки майно, а й кошти Росії/її резидентів, не здійснюючи будь-якої компенсації їх вартості, оскільки саме ця держава відповідальна за повномасштабну війну, розв'язану проти України та українського народу, інформує Telegram-канал "
Як стало зрозуміло з публікації, законопроєкт торкнеться:
- принципів примусового вилучення об'єктів права власності РФ/її резидентів;
- підстав і порядків примусового вилучення об'єктів права власності РФ/її резидентів;
- правового режиму примусово вилучених об'єктів права власності РФ/її резидентів.
Остаточне рішення про експропріацію в Україні об'єктів права власності РФ/її резидентів, прийматиметься РНБО України, після введення в дію указом Президента України, Володимира Зеленського.
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До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що всі енергетичні активи РФ у світі можуть бути конфісковані, а гроші від їх продажу підуть на користь України.
Також раніше ми інформували про те, що У мережі з'явилися нові фото знищеної окупантами "Мрії" Ан-225.
А до цього наш портал повідомляли про те, що російські окупанти настільки налякані, що під Києвом вступили в бій самі з собою.