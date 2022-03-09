Явне і неприкрите попередження для Росії, щодо військової допомоги, що надходить нашій країні.

У НАТО застерегли РФ від атак на канали поставок допомоги в Україну

Те, що генсек НАТО, Єнс Столтенберг, дав ясно зрозуміти - альянс не стане миритися з можливими спробами Росії перервати очікувані поставки озброєння в нашу країну, які направлять держави, заявлені як члени оборонного об'єднання, випливає з публікації, розміщеної " СВС ".

Напад "російської Орди" на канали постачання, організовані союзниками України, викличе прямий військовий конфлікт з Північноатлантичним альянсом.

Зокрема, за словами Столтенберга, союзники допоможуть Україні відстояти закріплене статутом ООН право на власну самооборону, оскільки Росія - агресор, а Україна захищається.

Крім того, у разі будь-якого нападу на одну з країн, що входить до НАТО, або на територію НАТО, автоматично спрацює ст. 5 - пункт установчого договору Північноатлантичного альянсу, що обумовлює напад на одного члена НАТО, як агресію щодо всіх країн-членів.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що розвідка назвала імена льотчиків Росії, які готуються бомбити Україну.

Також раніше ми інформували про те, що російські окупанти захопили рятувальне судно з українцями.

А до цього наш портал повідомляли про те, що російська агресія забрала життя 61 дитини.