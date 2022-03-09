В НАТО предостерегли РФ от атак на каналы поставок помощи в Украину

То, что генсек НАТО, Йенс Столтенберг, дал ясно понять - альянс не станет мириться с возможными попытками России прервать ожидаемые поставки вооружения в нашу страну, которые направят государства, заявленные как члены оборонительного объединения, следует из публикации, размещенной " СВС ".

Нападение "российской орды" на каналы снабжения, организованные союзниками Украины, вызовет прямой военный конфликт с Североатлантическим альянсом.

В частности, по словам Столтенберга, союзники помогут Украине отстоять закрепленное уставом ООН право на собственную самооборону, поскольку Россия - агрессор, а Украина защищается.

Кроме того, в случае любого нападения на одну из стран, входящую в НАТО, либо на территорию НАТО, автоматически сработает ст. 5-й - пункт учредительного договора Североатлантического альянса, обусловливающий нападение на одного члена НАТО, как агрессию в отношении всех стран-членов.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что разведка назвала имена летчиков России, которые готовятся бомбить Украину.

Также ранее мы информировали о том, что российские оккупанты захватили спасательное судно с украинцами.

А до этого наш портал сообщали о том, что российская агрессия унесла жизнь 61 ребенка.