В НАТО предостерегли РФ от атак на каналы поставок помощи в Украину
То, что генсек НАТО, Йенс Столтенберг, дал ясно понять - альянс не станет мириться с возможными попытками России прервать ожидаемые поставки вооружения в нашу страну, которые направят государства, заявленные как члены оборонительного объединения, следует из публикации, размещенной "
Нападение "российской орды" на каналы снабжения, организованные союзниками Украины, вызовет прямой военный конфликт с Североатлантическим альянсом.
В частности, по словам Столтенберга, союзники помогут Украине отстоять закрепленное уставом ООН право на собственную самооборону, поскольку Россия - агрессор, а Украина защищается.
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
Враг несет огромные потери: опубликованы новые данные Генштаба ВСУ
"Панические настроения": российских студентов начали отчислять, чтобы пополнить поредевшую армию
"Отдаются приказы о бомбардировке жилых кварталов": задержанный пилот Путина дал показания
Огромный снаряд попал в жилой дом Чернигова и не сдетонировал, размеры впечатляют: "Враг с воздуха..."
Кроме того, в случае любого нападения на одну из стран, входящую в НАТО, либо на территорию НАТО, автоматически сработает ст. 5-й - пункт учредительного договора Североатлантического альянса, обусловливающий нападение на одного члена НАТО, как агрессию в отношении всех стран-членов.
К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что разведка назвала имена летчиков России, которые готовятся бомбить Украину.
Также ранее мы информировали о том, что российские оккупанты захватили спасательное судно с украинцами.
А до этого наш портал сообщали о том, что российская агрессия унесла жизнь 61 ребенка.