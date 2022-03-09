Російські фашисти знову завдали авіаудару по цивільних об'єктах у Маріуполі

Про те, що "російська орда", використовуючи літаки, цієї середи, 9-го березня, цілеспрямовано розбомбила дитячу лікарню в Маріуполі, у своєму Telegram-каналі пише Маріупольська міська рада , додавши до повідомлення вичерпне відео.

На цей момент російські окупаційні війська, навіть не замислюючись, просто скинули вантаж бомб на дитячу лікарню, викликавши колосальні руйнування. Корпус цього медзакладу, де ще днями лікувалися діти, фактично повністю знищений. Дані, що стосуються постраждалих дітей, поки ще уточнюються.

Залишається тільки приєднається до цього заклику: "ніколи не забудемо! Ніколи не пробачимо ці покидьки!".

Зазначимо, що за майже 2 тижні війни, в Маріуполі, внаслідок обстрілів з боку російських окупантів, загинули 1,170 тисячі мирних жителів.

Також, окупанти завдавали артилерійського удару по пологовому будинку в Маріуполі - будівлі більше не існує, і дуже багато поранених і вбитих жінок

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що розвідка назвала імена льотчиків Росії, які готуються бомбити Україну.

Також раніше ми інформували про те, що російські окупанти захопили рятувальне судно з українцями.

А до цього наш портал повідомляли про те, що російська агресія забрала життя 61 дитини.