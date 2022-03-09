Українці, яким вдалося виїхати з Ворзеля та Ірпеня, розповіли про те, яким було їхнє життя в умовах окупації.

Про це повідомив в Фейсбук начальник поліції Київської області Андрій Небитов.

На 14-й день війни з Росією люди продовжують сотнями виїжджати з різних населених пунктів України, які опинилися під ворожими ударами.

9 березня поліцейські Київської області спільно з представниками Червоного Хреста, рятувальниками ДСНС та співробітниками органів місцевого самоврядування організували евакуацію людей з Ірпеня та Ворзеля, які тимчасово окуповані російськими військовими. Всього вдалося вивезти понад 3 тисячі осіб, серед яких було кілька сотень дітей, літніх і тяжкохворих людей.

Як розповів у своєму пості Небитов, врятовані люди були налякані і знесилені. Вони розповіли про те, яким було їхнє життя в умовах окупації.

"Знесилені, налякані, голодні, але головне – живі...вийшли з блокади люди ділилися жахом окупації-грабежі, розстріли, залякування і мародерство панують в захоплених росіянами містах", - написав Небитов.

Він також повідомив, що з незалежних від української сторони причин евакуацію з Бучі, Гостомеля і Бородянки здійснити не вдалося. Окупанти не дали проїхати автобусам з людьми.

Нагадаємо, під Києвом російські окупанти зривають евакуацію мирних жителів.

Як повідомляла Politeka, глава Міноборони Резніков суворо попередив українців.

Також Politeka писала, що людей евакуюють з "гарячих точок" Київської області.