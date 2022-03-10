На сьогоднішній день боротися на боці нашої країни готові 20 тисяч іноземців з 52 країн світу (з Польщі, Нідерландів, Швеції, Данії, Великобританії, Латвії, Литви та багатьох інших країн).

Інтернет-видання "Радіо Свобода" на Facebook-сторінці опублікував відеозапис з добровольцями з усього світу.

Чим більше зла творить РФ на нашій землі, тим більше з'являється бажаючих зупинити окупантів та тим більше їх ненавидить весь світ, тим гірше для них. Доброволець з Великобританії сказав: "Я борюся за демократію, тому що демократія – це безцінна річ. І одна людина не може просто взяти і вирішити, що інша країна не може її мати".

Ветеран Метью Паркер з 22-річним досвідом служби в армії США, який був кілька разів в Іраку і Боснії, теж приїхав в Україну: "Ми вирішили, що якщо не буде потреби для навчання, ми поїдемо допомагати на передову. Я сподіваюся, що Росія розуміє, що вона вже програла. Вони просто цього не знають", - сказав Паркер.

Нагадаємо, в Азові створено перший підрозділ з іноземних добровольців.

Як повідомляла Politeka, польські добровольці похвалилися знищеною технікою РФ, відео.

Також Politeka писала, що британські добровольці прибули в Україну, відео.