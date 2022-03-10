На сегодняшний день бороться на стороне нашей страны готовы 20 тысяч иностранцев из 52 стран мира (из Польши, Нидерландов, Швеции, Дании, Великобритании, Латвии, Литвы и многих других стран).

Интернет-издание "Радио Свобода" на Facebook-странице опубликовало видеозапись с добровольцами со всего мира.

Чем больше зла творит РФ на нашей земле, тем больше появляется желающих остановить оккупантов и тем хуже для них. Доброволец из Великобритании сказал: "Я сражаюсь за демократию, потому что демократия – это бесценная вещь. И один человек не может просто взять и решить, что другая страна не может ее иметь".

Ветеран Мэтью Паркер с 22-летним опытом службы в армии США, который был несколько раз в Ираке и Боснии, тоже приехал в Украину: "Мы решили, что если не будет надобности для обучения, мы поедем помогать на передовую. Я надеюсь, что Россия понимает, что она уже проиграла. Они просто этого не знают", – сказал Паркер.

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Напомним, в Азове создано первое подразделение из иностранных добровольцев.

Как сообщала Politeka, польские добровольцы похвастались уничтоженной техникой РФ, видео.

Также Politeka писала, что британские добровольцы прибыли в Украину, видео.