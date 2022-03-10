Російський музикант і художник Андрій Макаревич ніяк не підписав малюнок, але все і так зрозуміло без слів.

Радянський і російський музикант, фронтмен групи "Машина времени" Андрій Макаревич спробував продемонструвати долю солдатів з РФ, які ведуть загарбницькі військові дії в Україні.

Ілюстрація музиканта з'явилася на особистій сторінці артиста в Facebook.

На мінімалістичній картинці без підпису зображений хиткий міст над прірвою. З неї колоною падають солдати. Чоловічки на зображенні крокують в унісон під прапором крокують у прірву, виконуючи, ймовірно, завдання політиків, що дають їм накази під егідою патріотизму, на що вказує прапор в руках.

Музикант обмежив доступ до коментарів, тому під знімком можна побачити лише один з них: "Захоплююся, без всяких лестощів. Тонко все помічено. Особливо ніжки зі скріпами".

Нагадаємо, Макаревич попередив росіян про розплату за вторгнення.

Як повідомляла Politeka, Макаревич емоційно звернувся до росіян через Україну.

Також Politeka писала, що Макаревич сміливо висміяв Путіна через Україну.