Поки єдиний даний владою орієнтир щодо рівня цін - їх довоєнний рівень, перевищення якого, за заявою Садового, буде вважатися мародерством.

Частина біженців стикається на Західній Україні з сильним завищенням цін на оренду житла. Понад 200 тис. українців переїхали до Львова через військові дії. Нерухомість там в середньому обійдеться в 1 тис. доларів, при цьому ціна постійно зростає, а вільної нерухомості вже немає. Про це пише видання UBR.

Про дефіцит житла говорять як ріелтори, так і мер Львова. Згідно з його заявою, станом на 7 березня в місто прибули 200 тисяч осіб.

Влада задіяла 440 закладів освіти та культури для їх розміщення. Також в цьому допомогли 85 релігійних організацій, проте навіть з цим урахуванням вже зараз місто, чиє населення на початок 2021 року трохи перевищувало 700 тисяч чоловік, вже знаходиться "на межі своїх можливостей".

Мер Андрій Садовий заявив, що вартість оренди у Львові повинна залишитися на довоєнному рівні, і пообіцяв публікувати інформацію про тих, що порушують це правило. Він також попросив громадян повідомляти про факти орендного мародерства на гарячу лінію міста.

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