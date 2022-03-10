Пока единственный данный властями ориентир касательно уровня цен – их довоенный уровень, превышение которого, по заявлению Садового, будет считаться мародерством.

Часть беженцев сталкивается на Западной Украине с сильным завышением цен на аренду жилья. Более 200 тыс. украинец переехали во Львов из-за военных действий. Недвижимость там в среднем обойдется в 1 тыс. долларов, при этом цена постоянно растет, а свободной недвижимости уже нет. Об этом пишет издание UBR.

О дефиците жилья говорят как риелторы, так и мэр Львова. Согласно его заявлению, по состоянию на 7 марта в город прибыли 200 тысяч человек.

Власти задействовали 440 учреждений образования и культуры для их размещения. Также в этом помогли 85 религиозных организаций, однако даже с этим учетом уже сейчас город, чье население на начало 2021 года немногим превышало 700 тысяч человек, уже находится "на пределе своих возможностей".

Мэр Андрей Садовый заявил, что стоимость аренды во Львове должна остаться на довоенном уровне, и пообещал публиковать информацию о нарушающих это правило. Он также попросил граждан сообщать о фактах арендного мародерства на горячую линию города.

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