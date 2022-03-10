Українцям розповіли про те, як можна обладнати льохи в сільських будинках, щоб використовувати їх в якості притулку.

Як пише Politeka.net, корисна інформація з'явилася в Instagram-акаунті bezdomnie.ua, який регулярно розповідає українцям, як рятуватися у своїх домівках в умовах безперервних обстрілів.

Цього разу автор аккаунта розповів, як вижити людям із сіл.

"Звичайний сільський будинок ні в якому разі не може бути притулком! Вас в ньому ніщо не захищає крім молитов. Також притулком не може бути підвал під будинком і не облаштований льох", - підкреслив автор.

Він уточнив, що льох можна облаштувати для того, щоб він став надійним притулком. Для цього перш за все потрібно прорити в погребі другий вихід на вулицю. Він повинен розташовуватися в протилежному боці від головного і бути укріплений дошками. Рити другий вхід потрібно зсередини льоху, виносячи землю через основний вхід і висипаючи її на льох.

"Ще можна посеред льоху вирити яму метра два на метр зі сходинками в обидві сторони, а центральну частину ями зверху накрити дошками. Це буде тим самим правилом двох стін на випадок прямого попадання по льоху: сам льох завалиться, але ви залишитеся сидіти в ямі, яку вирили всередині льоху", - розповів автор.

Він додав, що в погребі обов'язково повинні бути лопати з обрізаними ручками (на випадок завалу), а також достатні запаси води і їжі.

Автор також рекомендує зробити кілька дірок для додаткової подачі кисню. Для цього можна використовувати звичайні труби / шланги і т.д., просовуючи їх в різних місцях назовні, уточнює автор.

Автор публікації додав, що ці поради вже допомогли багатьом людям вижити в котлах під Черниговим і Сумами.

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