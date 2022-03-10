Окупантам дадуть можливість повернутися в РФ, але не всім.

З Миколаївської області хочуть випустити деяких російських "воїнів"

Те, що, ймовірно, буде організований якийсь "зелений коридор" для російських солдатів, які розташувалися біля кордонів області, але не бажають далі наступати, у своєму Telegram-каналі, пообіцяв глава Миколаївської ОВА, Віталій Кім .

Зокрема, мова йде про ті російські формування, які "застигли" біля кордонів Херсона і Миколаївської області, і вважають за краще розмовляти з українцями, а не воювати далі. Суть проблеми в тому, що нападати "орки" не хочуть, а назад повернутися не можуть, оскільки в Херсоні їх розстріляють за відступ.

Віталій Кім пообіцяв звернутися до вищого керівництва, і узгодити так званий "зелений коридор для росіян". Якщо це вийде, то вже в п'ятницю, 11-го березня, нерішучим окупантам нададуть координати та інструкції, які дозволять їм вижити.

Втім, є нюанс - подібна гуманна пропозиція стосується виключно тих "орків","хто ще не стріляв у мирне населення".

Також, умови "зеленого коридору" не поширюються на артилеристів і ракетників, оскільки: "Після Маріуполя у вас, хлопці, варіантів немає. Вам або бігти, або в землю".

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що Зеленський розповів, як відновлюватимуть розбомблені міста.

Також раніше ми інформували про те, що із заблокованого Ізюма почали повноцінно евакуювати людей.

А до цього наш портал повідомляли про те, як краще обладнати льох, щоб вижити.