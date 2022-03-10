З Миколаївської області хочуть випустити деяких російських "воїнів"

Те, що, ймовірно, буде організований якийсь "зелений коридор" для російських солдатів, які розташувалися біля кордонів області, але не бажають далі наступати, у своєму Telegram-каналі, пообіцяв глава Миколаївської ОВА, Віталій Кім.

Зокрема, мова йде про ті російські формування, які "застигли" біля кордонів Херсона і Миколаївської області, і вважають за краще розмовляти з українцями, а не воювати далі. Суть проблеми в тому, що нападати "орки" не хочуть, а назад повернутися не можуть, оскільки в Херсоні їх розстріляють за відступ.

Віталій Кім пообіцяв звернутися до вищого керівництва, і узгодити так званий "зелений коридор для росіян". Якщо це вийде, то вже в п'ятницю, 11-го березня, нерішучим окупантам нададуть координати та інструкції, які дозволять їм вижити.

Втім, є нюанс - подібна гуманна пропозиція стосується виключно тих "орків","хто ще не стріляв у мирне населення".

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Також, умови "зеленого коридору" не поширюються на артилеристів і ракетників, оскільки: "Після Маріуполя у вас, хлопці, варіантів немає. Вам або бігти, або в землю".

Маріуполь, знищена дитяча лікарня

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що Зеленський розповів, як відновлюватимуть розбомблені міста.

Також раніше ми інформували про те, що із заблокованого Ізюма почали повноцінно евакуювати людей.

А до цього наш портал повідомляли про те, як краще обладнати льох, щоб вижити.