Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, чем Украина займется сразу после окончания войны.

Глава государства в четверг, 10 марта, выступил с новым видеообращением. На этот раз Зеленский решил рассказать украинцам, что их ждет в будущем.

Так, президент рассказал, что уже сейчас начинает планировать процесс восстановления нашей страны после многочисленных разрушений, нанесенных ей российскими военными.

«После войны, после нашей победы мы отстроим все, что разрушил враг. Очень быстро. Очень качественно. Для каждого пострадавшего города будет создана специальная государственная программа. Для восстановления. Я уже поручил правительству начать разработку. Чернигов и Сумы, Ахтырка и Житомир, Изюм, Мариуполь и все города, в которые приходило зло, не будут видеть и следа от российского вторжения», - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что в этом будут задействованы лучшие архитекторы, компании и проекты.

Президент в качестве примера привел Харьков, который с первых дней войны подвергается особенно сильным обстрелам оккупантов. Зеленский подчеркнул, что город переживает самые страшные страдания со времен Второй мировой войны.

Напомним, Зеленский назвал условие для мира в Украине.

Как сообщала Politeka, Арестович раскрыл, к чему сейчас готовятся вражеские войска.

Также Politeka писала, что жизнь Зеленского под угрозой, в ОПУ рассказали о попытках покушения.