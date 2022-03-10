Оккупантам дадут возможность вернуться в РФ, но не всем.

Из Николаевской области хотят выпустить некоторых российских "воинов"

То, что, вероятно, будет организован некий "зеленый коридор" для российских солдат, которые расположились у границ области, но не желают дальше наступать, в своем Telegram-канале, пообещал глава Николаевской ОВА, Виталий Ким .

В частности, речь идет о тех российских формированиях, которые "застыли" у границ Херсона и Николаевской области, и предпочитают разговаривать с украинцами, а не воевать дальше. Суть проблемы в том, что нападать "орки" не хотят, а назад вернуться не могут, так как в Херсоне их расстреляют за отступление.

Виталий Ким пообещал обратиться к вышестоящему руководству, и согласовать так называемый "зеленый коридор для россиян". Если это получится, то уже в пятницу, 11-го марта, нерешительным оккупантам предоставят координаты и инструкции, которые позволят им выжить.

Впрочем, есть нюанс - подобное гуманное предложение касается исключительно тех "орков", "кто еще не стрелял в мирное население".

Также, условия "зеленого коридора" не распространяются на артиллеристов и ракетчиков, поскольку: "После Мариуполя у вас, ребята, вариантов нет. Вам либо бежать, либо в землю".

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что Зеленский рассказал, как будут восстанавливать разбомбленные города.

Также ранее мы информировали о том, что из заблокированного Изюма начали полноценно эвакуировать людей.

А до этого наш портал сообщали о том, как лучше оборудовать погреб, чтобы выжить.