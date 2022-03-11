"Російська орда" несе втрати, і в Кремлі хочуть передати зброю "ЛНР/ДНР", а після й відправити сирійців на війну проти нашої країни

Про те, що глава Міноборони РФ Шойгу заявив, що близько 16 000 так званих "добровольців" з Близького Сходу, палають гарячим бажанням відправитися в "ЛНР/ДНР", щоб взяти посильну участь у бойових діях проти України, і не тільки про це, пише " Обозреватель ".

Відповідна заява від глави оборонного відомства країни-агресора, прозвучала в період проведення засідання Радбезу РФ. Володимир Путін, що не дивно, враховуючи стан його психологічного здоров'я, навіть схвалив подібну думку Шойгу, запропонувавши максимально посприяти найманцям в доставці "до зони спецоперації", і озброїти сирійців засобами ППО і протитанковими ракетними комплексами.

Варто відзначити - плани верхівки Кремля, що стосуються відправки на війну з Україною найманців з Сирії, давно не є великим секретом. Про подібне, ще 6-го березня, писали у виданні " The Wall Street Journal ", посилаючись на власні джерела в уряді США. У статті стверджували - справа стосується тільки бійців, які мають досвід ведення боїв в міських умовах.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що окупанти обстріляли житлові будинки в Сумській області.

Також раніше ми інформували про те, що У мережі з'явилося відео допиту зрадника, який позначив важливі об'єкти інфраструктури Харкова.

А до цього наш портал повідомляли про те, що українська авіація "утилізувала" цілий полк російських десантників.