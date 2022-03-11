"Російська орда" несе втрати, і в Кремлі хочуть передати зброю "ЛНР/ДНР", а після й відправити сирійців на війну проти нашої країни
Про те, що глава Міноборони РФ Шойгу заявив, що близько 16 000 так званих "добровольців" з Близького Сходу, палають гарячим бажанням відправитися в "ЛНР/ДНР", щоб взяти посильну участь у бойових діях проти України, і не тільки про це, пише "
Відповідна заява від глави оборонного відомства країни-агресора, прозвучала в період проведення засідання Радбезу РФ. Володимир Путін, що не дивно, враховуючи стан його психологічного здоров'я, навіть схвалив подібну думку Шойгу, запропонувавши максимально посприяти найманцям в доставці "до зони спецоперації", і озброїти сирійців засобами ППО і протитанковими ракетними комплексами.
Варто відзначити - плани верхівки Кремля, що стосуються відправки на війну з Україною найманців з Сирії, давно не є великим секретом. Про подібне, ще 6-го березня, писали у виданні "
«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем
"Історична ніч у Версалі": Україні дали відповідь щодо вступу до ЄС
Окупанти обстріляли аеропорт під Кривим Рогом: з'явилися перші кадри
"Вже доручив уряду": Зеленський розповів, як відновлюватимуть розбомблені міста
"Бажали пройти маршем по Хрещатику": українці довели російських загарбників до відчаю
До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що окупанти обстріляли житлові будинки в Сумській області.
Також раніше ми інформували про те, що У мережі з'явилося відео допиту зрадника, який позначив важливі об'єкти інфраструктури Харкова.
А до цього наш портал повідомляли про те, що українська авіація "утилізувала" цілий полк російських десантників.