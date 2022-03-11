"Вся ситуація буде вирішена на полі бою. ЗСУ ті інші сили оборони поставлять крапку в агресії РФ"

Українські військові змогли зупинити просування ворога практично на всіх напрямках. Про це на брифінгу 11 березня повідомив радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович.

«Воєнно-політична обстановка довкола України залишається керованою керівництвом України та керівництвом Збройних сил та сил оборони. Противник протягом доби не здійснив жодного суттєвого просування, зупинений практично на всіх напрямках нашими ракетними авіаційними ударами та ударами наземних частин. Північніше і західніше Києва була контратака українських військ. Такі самі контратаки були у харківському напрямку», - зазначив радник президента.

Також він повідомив, що окупанти зазнавши втрат пішли на выдчайдушні кроки.

«Протягом ночі наша авіація наносила потужних ударів по скупченням ворога. І саму у вигляді помсти противник завдав ударів по аеродромам Івано-Франківська, Луцька, і по Київщині, Харківщині, Полтавщині і по інших місцях», - зазначив Арестович.

«Ми знаємо, з ким ми маємо справу. Вся ситуація буде вирішена на полі бою. ЗСУ та інші сили оборони поставлять крапку в агресії РФ», - наголосив Арестович.

Також радник президента повідомив, що втрати противника за добу склали: особового складу - 266, танків - 18, ББМ - 60, артилерійських систем - 2, РСЗВ - 2, засобів ППО - 2 та автомобільної техніки - 32.

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