Ситуація на фронті є і буде непростою, оскільки російських окупантів поки багато, але це тимчасово. Адже вони вже втратили ініціативу, написав міністр оборони Олексій Резніков у Facebook.

У той час українські воїни продовжують чинити гідний опір і успішні контратаки в усіх напрямках. За словами міністра, ворог посилює терористичні напади, намагається розгорнути поліцейську інфраструктуру, вбиває мирних жителів і бомбить міста України (Харків, Дніпро, Маріуполь, Луцьк, Івано-Франківськ та інші міста).

"По всіх військових злочинців буде виконана відповідна робота, жоден не сховається", - сказав глава Міноборони.

Додатково Резніков повідомив, що ситуація в Маріуполі складна, адже там ворог влаштував справжній акт геноциду. Міноборони намагається забезпечити гуманітарні коридори, але це непросто, оскільки окупанти бомблять міста навіть під час офіційних переговорів.

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