Відмінні риси російської техніки, а саме англійська буква "Z" на корпусі незабаром перетвориться в свастику нинішніх років.

Міністр оборони України Олексій Резніков вказав на знаковий збіг. Окупанти з Росії використовують знак "Z", який свого часу використовували нацисти.

Про це він повідомив на своїй особистій сторінці в соцмережі Twitter.

Ось що це таке — російський світ. Так, у 1943 році в таборі смерті Заксенхаузен була "станція Z", де відбувалися масові вбивства. У ній знаходився спеціальний пристрій для пострілу в голову, і газова камера.

Іноді транспортні засоби з людьми відправлялися безпосередньо в цю будівлю, минаючи реєстрацію в таборі, у зв'язку з чим неможливо встановити точну кількість убитих тут людей.

До свого пояснення він також прикріпив картинку, на якій хтось із народних умільців змістив дві букви Z, через що вони і правду почали нагадувати німецьку свастику.

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Як повідомляла Politeka, глава Міноборони Резніков повідомив обнадійливі новини.

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