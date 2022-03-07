Міністр оборони України Олексій Резніков вказав на знаковий збіг. Окупанти з Росії використовують знак "Z", який свого часу використовували нацисти.
Про це він повідомив на своїй особистій сторінці в соцмережі Twitter.
Ось що це таке — російський світ. Так, у 1943 році в таборі смерті Заксенхаузен була "станція Z", де відбувалися масові вбивства. У ній знаходився спеціальний пристрій для пострілу в голову, і газова камера.
Іноді транспортні засоби з людьми відправлялися безпосередньо в цю будівлю, минаючи реєстрацію в таборі, у зв'язку з чим неможливо встановити точну кількість убитих тут людей.
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До свого пояснення він також прикріпив картинку, на якій хтось із народних умільців змістив дві букви Z, через що вони і правду почали нагадувати німецьку свастику.
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Як повідомляла Politeka, глава Міноборони Резніков повідомив обнадійливі новини.
Також Politeka писала, що ЗСУ ліквідували двох підполковників ворожої армії.