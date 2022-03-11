Ситуация на фронте есть и будет непростой, поскольку российских оккупантов пока много, но это временно. Ведь они уже потеряли инициативу, написал министр обороны Алексей Резников в Facebook.
В то время украинские воины продолжают оказывать достойное сопротивление и успешные контратаки по всем направлениям. По словам министра, враг усугубляет террористические нападения, пытается развернуть полицейскую инфраструктуру, убивает мирных жителей и бомбит города Украины (Харьков, Днепр, Мариуполь, Луцк, Ивано-Франковск и другие города).
"По всем военным преступникам будет проделана соответствующая работа, ни один не скроется", – сказал глава Минобороны.
Дополнительно Резников сообщил, что ситуация в Мариуполе сложная, ведь там враг устроил настоящий акт геноцида. Минобороны пытается обеспечить гуманитарные коридоры, но это непросто, поскольку оккупанты бомбят города даже во время официальных переговоров.
Напомним, Минобороны рассказал, как быстро помочь ВСУ.
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Как сообщала Politeka, глава Минобороны Резников строго предупредил украинцев.
Также Politeka писала, Резников растолковал знак "Z" на технике РФ.