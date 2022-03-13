У міській раді Маріуполя повідомляють про 2187 людей, які загинули від російських атак і авіаударів.

Як пише Politeka.net, російські окупанти скинули близько 100 авіабомб на Маріуполь. Про це повідомляє телеграм-канал SPRAVDI з посиланням на міську раду Маріуполя. Щодня місто страждає від авіанальотів з боку рашистів. За 24 години щонайменше агресор здійснив 22 бомбардування мирного міста. На Маріуполь скинуто вже близько 100 авіабомб.

Окупанти цинічно і цілеспрямовано б'ють по житлових будинках, місцях скупчення людей, повністю руйнують дитячі лікарні і повністю знищують міську інфраструктуру. Саме з неба йде найбільша загроза для 400 тисяч маріупольців, які зараз заблоковані в місті.

"Тому закриття з боку НАТО неба над Україною або надання необхідних систем ППО – це рішення, яке може врятувати сотні тисяч невинних життів по всій Україні. Українцям дуже потрібен захист. Закрийте небо!",- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Окупаційні війська Росії продовжують порівнювати з землею Маріуполь, рахунок жертв пішов на тисячі: "За 12 діб...".

Як повідомляла Politeka, росіяни зацькували вагітну українку з Маріуполя: що про неї відомо.

Також Politeka писала, що "Потрібно триматися": Арестович пояснив, навіщо окупанти хочуть знищити Маріуполь.