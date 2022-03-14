Стало відомо, скільки людей постраждало від удару російських окупантів по телевежі в Рівному

Про те, що з-під уламків телевежі в Рівному, фактично знищеної внаслідок ворожого бомбардування, витягли кілька людей, в ефірі " Всеукраїнського телемарафону ", заявив голова Рівненської обласної військової адміністрації, Віталій Коваль.

За словами Коваля, з-під завалів вивільнили кілька постраждалих, і всі вони у відносно нормальному стані, тобто живі. Також, рятувальні заходи все ще тривають.

Крім того, всім вже зрозуміло з якої причини здійснено бомбардування: "орки" бажають відрізати людей від дійсно правдивої інформації, включаючи зв'язок з іншими регіонами.

У Рівненській ОВА обіцяють екстрено відновити як радіо-, так і телемовлення з цієї вежі, хоча більшість українців, які проживають в Рівненській області, воліють отримувати відомості, використовуючи різноманітні додатки або через Інтернет.

Варто відзначити, що поки, через руйнування цієї телевежі, в регіоні все ще не працює теле- і радіомовлення.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що під Мелітополем розгромили багато техніки окупантів.

Також раніше ми інформували про те, що над столицею України сили ППО збили крилату ракету.

А до цього наш портал повідомляли про те, які напрямки в Київській області найбільш небезпечні через дії "орків".