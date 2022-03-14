Через втрати в живій силі, російські окупанти почали залучати до війни в Україні аборигенів з підконтрольних територій

Про те, що "російська орда" продовжує накопичувати резервні сили, необхідні для ведення війни проти нашої країни, формуючи загони з іноземних найманців, які за винагороду виконуватимуть будь-які, навіть злочинні накази командування військ РФ, на своїй сторінці в соцмережі Facebook, інформує Генштаб ЗСУ .

Відповідно до наявної інформації, в Сирії організовані центри, що займаються вербуванням найманців. За минулі кілька днів, в цій підконтрольній РФ країні, завербовано близько 1 000 осіб, і майже 400 сирійців вже прибули в Росії.

На цей момент поблизу від українського кордону в Ростовській(Росія) і Гомельській(Білорусь) областях, приступили до розгортання таборів, призначених для розміщення і підготовки найманців.

Нагадаємо, що Путін доручив Шойгу, максимально посприяти сирійським найманцям в доставці "до зони спецоперації", де їх озброять засобами ППО і протитанковими ракетними комплексами. Крім того, судячи з усього, сирійців можуть направити в обложені населені пункти нашої країни, оскільки вони мають великий досвід ведення бойових дій в міських умовах.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що названо найбільш небезпечні напрямки в Київській області.

Також раніше ми інформували про те, що Зеленський попередив країни НАТО про наслідки відкритого неба над Україною.

А до цього наш портал повідомляли про те, що у МВС України розкрили плани "російської орди".