Маріуполь, який зазнає нещадних бомбардувань та обстрілів ворога з перших днів війни, показали на відео, знятому з висоти пташиного польоту.

«Так сьогодні виглядає Маріуполь з неба. Саме з цього весняного, відкритого для ворога неба цілодобово летять авіабомби на колись красиве приморське місто. Зупинити ворожих пілотів може тільки смерть. Бо вони знають, що нищать цивільних і продовжують це робити», — йдеться у повідомленні на сторінці загону спеціального призначення "Азов".

Зазначимо, станом на неділю, 13 березня, з початку вторгнення Росії в Україну на Маріуполь було скинуто близько 100 авіабомб, загинуло вже 2187 мирних жителів. Такі дані оприлюднила міська рада Маріуполя.

«Окупанти цинічно та цілеспрямовано б'ють по житлових будинках, місцях скупчення людей, повністю руйнують дитячі лікарні та повністю знищують міську інфраструктуру», - сказано у повідомленні у Telegram-каналі.

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