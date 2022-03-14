ЗСУ виявили свідчення того, що "російська орда" готувала хімічну атаку
Те, що наші військові отримали докази вказують на підготовку військами РФ хімічної атаки проти України, на своїй сторінці в соцмережі Facebook, інформують у
Зокрема, в окупаційному контингенті "орків" був, як мінімум, один фахівець-хімік.
Минулого тижня, після завершення бою з російськими військами поблизу населеного пункту Старомлинівка, в південному напрямку від Великих Новосілок Донецької області, серед документів знищених окупантів, знайдено посвідчення офіцера ЗС Росії, на ім'я Афтаєва Олександра Вікторовича, відповідне вельми вузькопрофільної спеціалізації.
Згідно з цими документами, до своєї загибелі в нашій країні, Афтаєв проходив службу у в/ч 21222, приписаної до "Федерального управління з безпечного зберігання і знищення хімічної зброї" в місті Пенза Російської Федерації. Крім того, до відправки в Україну, Афтаєв ще й закінчив "Саратовський військовий інститут біологічної та хімічної безпеки".
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Таким чином, знайдені документи тільки зайвий раз підтверджують - Росія готувала черговий теракт проти України, цього разу - із застосуванням хімічної зброї.
До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що в Одеській адміністрації звернулися за допомогою до жителів міста.
Також раніше ми інформували про те, що колона біженців на особистих авто покинула Маріуполь.
А до цього наш портал повідомляли про те, що багатостраждальний Маріуполь показали з висоти пташиного польоту.