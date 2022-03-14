ЗСУ виявили свідчення того, що "російська орда" готувала хімічну атаку

Те, що наші військові отримали докази вказують на підготовку військами РФ хімічної атаки проти України, на своїй сторінці в соцмережі Facebook, інформують у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки .

Зокрема, в окупаційному контингенті "орків" був, як мінімум, один фахівець-хімік.

Минулого тижня, після завершення бою з російськими військами поблизу населеного пункту Старомлинівка, в південному напрямку від Великих Новосілок Донецької області, серед документів знищених окупантів, знайдено посвідчення офіцера ЗС Росії, на ім'я Афтаєва Олександра Вікторовича, відповідне вельми вузькопрофільної спеціалізації.

Згідно з цими документами, до своєї загибелі в нашій країні, Афтаєв проходив службу у в/ч 21222, приписаної до "Федерального управління з безпечного зберігання і знищення хімічної зброї" в місті Пенза Російської Федерації. Крім того, до відправки в Україну, Афтаєв ще й закінчив "Саратовський військовий інститут біологічної та хімічної безпеки".

Таким чином, знайдені документи тільки зайвий раз підтверджують - Росія готувала черговий теракт проти України, цього разу - із застосуванням хімічної зброї.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що в Одеській адміністрації звернулися за допомогою до жителів міста.

Також раніше ми інформували про те, що колона біженців на особистих авто покинула Маріуполь.

А до цього наш портал повідомляли про те, що багатостраждальний Маріуполь показали з висоти пташиного польоту.