Переговори продовжаться, але про результати стане відомо пізніше.

У "Слузі народу" заявили про продовження переговорного процесу з РФ, що стосується припинення війни

Цього вівторка, 15-го березня, відновляться переговори в рамках четвертого раунду, щодо припинення бойових дій Росії проти України, і цей діалог проходитиме у форматі онлайн-конференції. Про це, посилаючись на відомості, отримані від народного депутата і члена української делегації, Давида Арахамію, у своєму Telegram-акаунті, пише "24-й канал".

Нагадаємо-4-й раунд переговорів між нашою країною і РФ почався в понеділок, 14-го березня. Однак обидві сторони змушені були взяти паузу, вирішивши продовжити зустріч на наступний день, тобто сьогодні.

Втім, зараз про всі деталі та подробиці, які будуть винесені на обговорення, сторони, на жаль, не повідомляють.

Також, радник глави Офісу Президента, Михайло Подоляк, напередодні повідомляв - переговори Москви з Києвом можуть закінчитися укладенням мирної угоди, але тільки в тому випадку, якщо Україні нададуть додаткові гарантії безпеки.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що у Києві вводять комендантську годину на дві доби.

Також раніше ми інформували про те, що військові РФ взяли в полон Київського рятувальника, який займався евакуацією людей.

А до цього наш портал повідомляли про те, що окупанти готують нові атаки з повітря.