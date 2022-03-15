Путін розставив свої пріоритети, і не хоче прямих переговорів з Україною.

Кремль бажає почати переговорний процес не з Україною, а зі Сполучені Штати Америки

Про те, що Путін дав чітко зрозуміти - він вважає за краще переговори зі США, а не з українською стороною, посилаючись на інформації про розмову лідера країни-агресора з Президентом Фінляндії, Саулі Нііностіо, пише " CNN ".

За словами Нііностіо, під час спілкування, Путін говорив, що більше не має намірів щодо зміни влади в Україні. Однак щодо інших вимог Кремля, які той висуває до України - від них Путін так і не відмовився.

"Ми знаємо, що у Путіна є свій список запитів до України, але мені здалося, що зміна українського уряду там не присутня. Я запитав Путіна про це, і він відповів, що у нього ніколи не було такої мети", - зауважив Президент Фінляндії.

Втім, Кремль все ще вимагає визнання Кримського півострова як частини Росії, включаючи розширення "ЛНР / ДНР" на всі території Луганської та Донецької областей, а також нейтральний статус для нашої країни.

Нііностіо, після розмови з Путіним, чітко зрозумів одне: президент країни-агресора має намір перейти до переговорів безпосередньо з США.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що армія РФ кинула тіла своїх солдатів на українських полях.

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