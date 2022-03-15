На даний момент проходить мобілізація військовозобов'язаних, які не входили до резервістів першої черги, а інших категорій.

Мобілізація військовозобов'язаних, які не входили до резервістів першої черги, вже почали проводитися. Про це під час брифінгу розповів начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ Збройних сил України Роман Горбач.

За його словами, практично 100% резервістів, які перебували на обліку в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, вже вирушили в свої бойові військові частини і виконують завдання з оборони.

На даний момент проходить мобілізація військовозобов'язаних, які не входили до резервістів першої черги, а інших категорій. Зазначимо, громадяни, які раніше не проходили службу, але підлягають мобілізації, в обов'язковому порядку направляються в навчальні центри Збройних сил України і проходять відповідну підготовку і тільки після цього направляються в бойові військові частини з метою виконання завдань з оборони.

Горбач також зазначив, що у воєнний час жінки, які перебувають на військовому обліку за відповідними військово-обліковими спеціальностями, можуть бути призвані у військові частини на військову службу, але на даний момент такої необхідності немає.

«Але в окремих випадках вони можуть бути мобілізовані за найбільш дефіцитними спеціальностями, такими як медичні, зв'язок, обчислювальна техніка, Радіоелектроніка і т.д. але варто зазначити, що станом на сьогодні жодна жінка не була мобілізована без її згоди. Поки така необхідність не настала", - сказав Горбач.

Він повідомив також, що на даний момент жодна жінка не була мобілізована без її згоди.

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