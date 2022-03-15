На данный момент проходит мобилизация военнообязанных, которые не входили в резервистов первой очереди, а других категорий.

Мобилизация военнообязанных, которые не входили в резервистов первой очереди, уже начали проводиться. Об этом во время брифинга рассказал начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Роман Горбач.

По его словам, практически 100% резервистов, которые находились на учете в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, уже отправились в свои боевые воинские части и выполняют задания по обороне.

На данный момент проходит мобилизация военнообязанных, которые не входили в резервистов первой очереди, а других категорий. Отметим, граждане, которые ранее не проходили службу, но подлежат мобилизации, в обязательном порядке направляются в учебные центры Вооруженных сил Украины и проходят соответствующую подготовку и только после этого направляются в боевые воинские части с целью выполнения заданий по обороне.

Горбач также отметил, что в военное время женщины, которые находятся на военном учете по соответствующим военно-учетным специальностям, могут быть призваны в воинские части на военную службу, но на данный момент такой необходимости нет.

«Но в отдельных случаях они могут быть мобилизованы по наиболее дефицитным специальностям, таким как медицинские, связь, вычислительная техника, радиоэлектроника и т.д. Но стоит отметить, что по состоянию на сегодня ни одна женщина не была мобилизована без ее согласия. Пока такая необходимость не настала», - сказал Горбач.

Он сообщил также, что на данный момент ни одна женщина не была мобилизована без ее согласия.

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