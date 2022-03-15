Мобилизация военнообязанных, которые не входили в резервистов первой очереди, уже начали проводиться. Об этом во время брифинга рассказал начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Роман Горбач.

ВСУ, украинские военные

По его словам, практически 100% резервистов, которые находились на учете в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, уже отправились в свои боевые воинские части и выполняют задания по обороне.

На данный момент проходит мобилизация военнообязанных, которые не входили в резервистов первой очереди, а других категорий. Отметим, граждане, которые ранее не проходили службу, но подлежат мобилизации, в обязательном порядке направляются в учебные центры Вооруженных сил Украины и проходят соответствующую подготовку и только после этого направляются в боевые воинские части с целью выполнения заданий по обороне.

Горбач также отметил, что в военное время женщины, которые находятся на военном учете по соответствующим военно-учетным специальностям, могут быть призваны в воинские части на военную службу, но на данный момент такой необходимости нет.

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«Но в отдельных случаях они могут быть мобилизованы по наиболее дефицитным специальностям, таким как медицинские, связь, вычислительная техника, радиоэлектроника и т.д. Но стоит отметить, что по состоянию на сегодня ни одна женщина не была мобилизована без ее согласия. Пока такая необходимость не настала», - сказал Горбач.

Он сообщил также, что на данный момент ни одна женщина не была мобилизована без ее согласия.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что армия РФ бросила тела своих солдат на украинских полях.

Также ранее мы информировали о том, что Россия опубликовала список самых "опасных" знаменитостей.

А до этого наш портал сообщали о том, что оккупанты атаковали Харьков во время эвакуации из разрушенных домов.