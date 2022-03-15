Відповідну заяву головнокомандувач ЗСУ зробив на своїй сторінці в Фейсбук. У публікації він підкреслив, що ось уже протягом 20 днів українські воїни стійко захищають свою країну і борються з ворогом.
За словами Залужного, ЗСУ успішно виконують поставлені завдання. Українським бійцям вдалося зупинити ворога, і тепер вони переходять у контрнаступ, повідомив Головнокомандувач.
«Ми зупинили агресора, розгорнули частини резерву і за певними напрямками переходимо в контрнаступ», - написав Залужний.
Водночас він визнав, що українська армія несе втрати. І хоча за чисельністю вони незрівнянні з втратами окупанта, життя кожного бійця ЗСУ безцінне, тому їх загибель – справжня трагедія.
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«На превеликий жаль, ми несемо втрати. Вони в кілька разів менше, ніж у противника. Але життя і здоров'я кожного нашого воїна безцінне. Співчуваю родинам загиблих. Обіцяю, ми помстимося за кожного побратима і сестру, за мирних українців, за наших дітей», - пообіцяв Залужний.
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