Главнокомандующий ВС Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный сообщил о том, что украинская армия переходит в контрнаступление.

Соответствующее заявление главнокомандующий ВСУ сделал на своей странице в Фейсбук. В публикации он подчеркнул, что вот уже в течение 20 дней украинские воины стойко защищают свою страну и борются с врагом.

По словам Залужного, ВСУ успешно выполняют поставленные задачи. Украинским бойцам удалось остановить врага, и теперь они переходят в контрнаступление, сообщил главнокомандующий.

«Мы остановили агрессора, развернули части резерва и по определенным направлениям переходим в контрнаступление», - написал Залужный.

В то же время он признал, что украинская армия несет потери. И хотя по численности они несравнимы с потерями оккупанта, жизнь каждого бойца ВСУ бесценна, поэтому их гибель – настоящая трагедия.

«К большому сожалению, мы несем потери. Они в несколько раз меньше, чем у противника. Но жизнь и здоровье каждого нашего воина бесценно. Сочувствую семьям погибших. Обещаю, мы отомстим за каждого побратима и сестру, за мирных украинцев, за наших детей», - пообещал Залужный.

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