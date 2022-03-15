Сьогодні з Маріуполя гуманітарним коридором на приватних авто виїхало близько 20 тисяч осіб.

Як пише Politeka.net, з 4 тисяч авто, що відправилися з міста, 570 вже прибули в Запоріжжя. Про це повідомив заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко.

За його словами, решта залишаться на ніч у населених пунктах Запорізької та Донецької областей. Всім надається допомога. Всього гуманітарними коридорами сьогодні вдалося евакуювати із заблокованих міст близько 29 тисяч осіб.

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