Окупанти так і не змогли захопити повітряний простір України, і бояться з'їжджати з доріг.

Експерти розвідки Великобританії оцінили військову ситуацію в нашій країні

Про те, що в британській розвідці вважають - "російська орда" і далі буде "пробуксовувати", оскільки прив'язана до існуючої дорожньої інфраструктури України, крім того - ЗСУ продовжать контролювати повітря, посилаючись на Міноборони Великобританії, пише " Українська правда ".

Зокрема, згідно з оцінкою британців, просування військ РФ значною мірою залежить від доріг і, схоже, "орки" все ж не наважуються на маневри поза ними. Крім того, основну роль у стримуванні переміщення противника, зіграло рішення ЗСУ про підрив мостів на наступальних напрямках окупантів.

Також, РФ все ще не може отримати повний контроль над повітряним простором України, і це значно знижує здатність військ країни-агресора на ефективне маневрування.

ЗСУ користується недостатньою мобільністю російських сил, гальмує їх просування, і продовжує приносити ворогові важкі втрати.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що в Одеській області збито кілька винищувачів РФ.

Також раніше ми інформували про те, що ЗСУ з ювелірною точністю знищили дивізіон окупанта.

А до цього наш портал повідомляли про те, що бійці ЗСУ перейшли в контрнаступ.