Експерти розвідки Великобританії оцінили військову ситуацію в нашій країні
Про те, що в британській розвідці вважають - "російська орда" і далі буде "пробуксовувати", оскільки прив'язана до існуючої дорожньої інфраструктури України, крім того - ЗСУ продовжать контролювати повітря, посилаючись на Міноборони Великобританії, пише "
Зокрема, згідно з оцінкою британців, просування військ РФ значною мірою залежить від доріг і, схоже, "орки" все ж не наважуються на маневри поза ними. Крім того, основну роль у стримуванні переміщення противника, зіграло рішення ЗСУ про підрив мостів на наступальних напрямках окупантів.
Також, РФ все ще не може отримати повний контроль над повітряним простором України, і це значно знижує здатність військ країни-агресора на ефективне маневрування.
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ЗСУ користується недостатньою мобільністю російських сил, гальмує їх просування, і продовжує приносити ворогові важкі втрати.
До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що в Одеській області збито кілька винищувачів РФ.
Також раніше ми інформували про те, що ЗСУ з ювелірною точністю знищили дивізіон окупанта.
А до цього наш портал повідомляли про те, що бійці ЗСУ перейшли в контрнаступ.