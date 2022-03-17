Поплічники окупантів з так званої "ДНР" почали скаржитися на скотське ставлення з боку армії РФ. Про це йдеться в заява Оперативно-тактичного угруповання"Схід".
Як повідомляється, мобілізовані не в захваті від війни, яку країна-агресор Росія влаштувала в Україні.
Зокрема, російська армія використовує мобілізованих в "ДНР" чоловіків в якості гарматного м'яса під час штурму Маріуполя. Окупанти не видають їм засобів захисту і попереду себе "женуть як худобу" мобілізованих з "ДНР".
Якщо ж вони починають висловлювати хоч якесь невдоволення, то таких б'ють, це в кращому випадку, а можуть і пристрелити.
Нагадаємо, Харків пережив ще одну важку ніч.
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Як повідомляла Politeka, в Україні ЗСУ знищили 10 членів вищого командування армії окупантів.
Також Politeka писала, що окупанти знову обстріляли житлові будинки і школу в Харкові.