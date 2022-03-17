Як пише Politeka.net, у четвер, 17 березня, з 9 запланованих гуманітарних коридорів спрацювало 8. Про це повідомила віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук на своєму щоденному брифінгу.

За словами віце-прем'єра, з облоги в Маріуполі вдалося виїхати людям на 800 приватних автомобілях. Крім того, деякі люди виходять з міста пішки, а потім їх підвозять до місць, де їх приймають.

"Станом на зараз, в місто Запоріжжя, сьогодні, вже доїхали більше двох тисяч людей, але при цьому потік не зупиняється. Для всіх тих, хто вибрався з Маріуполя організовано тимчасові пункти допомоги в Бердянську. Також завтра такі пункти почнуть діяти і в місті Мангуш", - розповіла Верещук.

Вона також підсумувала, що за день гуманітарними коридорами вдалося евакуювати 3 810 людей. Один з коридорів не спрацював через обстріли російських окупантів, однак, влада намагається налагодити роботу цього гуманітарного коридору.

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