Як пише Politeka.net, у четвер, 17 березня, з 9 запланованих гуманітарних коридорів спрацювало 8. Про це повідомила віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук на своєму щоденному брифінгу.
За словами віце-прем'єра, з облоги в Маріуполі вдалося виїхати людям на 800 приватних автомобілях. Крім того, деякі люди виходять з міста пішки, а потім їх підвозять до місць, де їх приймають.
"Станом на зараз, в місто Запоріжжя, сьогодні, вже доїхали більше двох тисяч людей, але при цьому потік не зупиняється. Для всіх тих, хто вибрався з Маріуполя організовано тимчасові пункти допомоги в Бердянську. Також завтра такі пункти почнуть діяти і в місті Мангуш", - розповіла Верещук.
Вона також підсумувала, що за день гуманітарними коридорами вдалося евакуювати 3 810 людей. Один з коридорів не спрацював через обстріли російських окупантів, однак, влада намагається налагодити роботу цього гуманітарного коридору.
«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем
Сирійці масово відмовляються воювати в Україні і готуються дезертирувати: нові дані розвідки
Окупанти ганебно втекли з поля бою, кинувши техніку: кадри трофеїв, які дісталися ЗСУ
"Хочу, щоб мене зараз всі почули": Зеленський назвав свої пріоритети на переговорах з РФ
Байден не стримався і висловив, що думає про Путіна, з'явилося відео: «Він...»
Нагадаємо, "Попіл розлітається по всьому місту": у Харкові горить один з найбільших ринків Східної Європи.
Як повідомляла Politeka, У Чернігові російські окупанти обстріляли мирних жителів, є загиблі: деталі.
Також Politeka писала, що Зустріч Путіна і Зеленського: в ОП оголосили можливі терміни.