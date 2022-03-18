18-го березня, в нашій країні прогнозують невеликі поліпшення погодних умов
Про те, де в Україні випаде трохи снігу, а в яких регіонах буде сонячно і сухо, але досить прохолодно, на своїй сторінці в соцмережі Facebook, з подробицями написала блогер і синоптик,
Сьогодні, практично вся Україна опиниться під впливом антициклону, і з цієї причини, майже на всіх територіях - суха, переважно сонячна, погода. І тільки над Кримським півостровом можливе випадання снігу.
Середні денні температурні показники - від + 1 до + 4 градусів за Цельсієм: у західних областях - до + 6 градусів за Цельсієм, а в Сумській, Харківській, Донецькій і Полтавській областях вдень істотно холодніше - від - 2 до + 2 градусів за Цельсієм. Вночі можливе похолодання до - 4... - 8 градусів за Цельсієм.
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Також, в південних і центральних регіонах України сьогодні очікується поривчастий вітер, іноді переходить до сильного.
У столиці України вдень буде сонячно, температура навколишнього повітря в діапазоні від + 1 до + 3 градусів за Цельсієм, а вночі - від - 7 до - 4 градусів за Цельсієм.
До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що у Харкові горів один з найбільших ринків Східної Європи.
Також раніше ми інформували про те, що Італія пообіцяла відновити драмтеатр у Маріуполі.
А до цього наш портал повідомляли про те, як працювали гуманітарні коридори в четвер, 17-го березня.