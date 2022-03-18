З цієї п'ятниці, 18-го березня, в Україні знизиться вартість автомобільного палива

Те, що ціна дизельного палива опуститься з 44,9 гривні до 39,96 гривні/один літр, на 5 гривень, а бензинів - на 7 гривень, з 43,52 гривні до 35,76 гривні/один літр, випливає з інформації, опублікованої Міністерством економіки України.

Подібні несподівані, і вельми позитивні зміни викликані тим, що у Верховній Раді схвалили законопроєкт Кабміну, що стосується скасування акцизного збору на різні види автомобільного пального, попутно знизивши ставку податку на додану вартість з 20 відсотків до 7 відсотків.

Передбачається, що це дозволить досягти певного балансу, при якому, шляхом радикального зниження податкових ставок, знижується ціна палива.

Нагадаємо, що цей проєкт закону був прийнятий в парламенті ще 15-го березня, і пройшло всього лише кілька днів, як документ набув чинності.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що у Львові був обстріляний зовсім не Аеропорт, Інформація від мера міста.

Також раніше ми інформували про те, що сьогодні в Україні похолодає до-8 градусів за Цельсієм.

А до цього наш портал повідомляли про те, що погодні умови в Одесі знову не дадуть висадитися десанту "російської орди".